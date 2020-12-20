Mersin'de yaşayan Ferdi Kale tarafından, Hz. Muhammed'e yönelik sosyal medyada paylaşılan hakaret içerikli video tepkilerin hedefi oldu.

Şahsı deşifre eden sosyal medya kullanıcıları, emniyet güçlerinin gerekeni yapmalarını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise gelen şikayetler üzerine olaya ilişkin açıklamada bulundu.

"GÖRÜNTÜ 2017 YILINA AİTTİR VE GEREKLİ İŞLEM YAPILMIŞTIR"

Suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten EGM, şu ifadelere yer verdi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içerisinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."