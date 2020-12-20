Pandemi devam ederken, başta akciğer ve beyin olmak üzere insan vücudunda ciddi hasarlar bırakabilen koronavirüsün kalpte de olumsuz etkilere neden olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda koronavirüsün kalp üzerindeki etkilerini değerlendiren MCBÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tetik, kalpte kalıcı hasara neden olarak ritim bozukluğu ve kalp krizini tetiklediğini belirtti.

Prof. Dr. Tetik, yapılan çalışmalarda koronavirüse yakalanan ve bununla birlikte kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin ölüm riskinin daha yüksek olduğunu belirtti. Tetik, şöyle konuştu: