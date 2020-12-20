Çanakkale'nin Biga ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Biga ilçesi Kaldırımbaşı Kavşağı'nda saat 08.30 sıralırında meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale istikametine seyir halindeki Ahmet Temel'in (62) kullandığı 17 LE 444 plakalı otomobil, Karabiga'dan Biga ilçesine işçi taşıyan Mehmet Coşkun'un (51) kullandığı 17 S 4548 plakalı işçi minibüsü ile Kaldırımbaşı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsün sürücüsü Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ilçedeki bir fabrikaya çalışmaya giden 3 işçi ile otomobil sürücüsü Ahmet Temel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen minibüs sürücüsü Mehmet Coşkun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu.





Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve yol temizlenerek trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.