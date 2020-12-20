Yargıtay'dan, 'söz uçar yazı kalır' misali bir karar çıktı.
İlginç olay Bursa'da yaşandı. Bir baba, emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcunu kapatmaya çalıştı.
Ancak ödeme yaparken sıkıştı. Yurt dışında yaşayan oğlunu aradı.
Oğul da babasına havale yoluyla 16 bin euro borç yolladı.
Parayı SGK'ya ödeyen baba, emekli olduktan bir süre sonra hayata gözlerini kapadı. Anne ise eşinden kalan emeklilik maaşını almaya başladı.
'BORCUN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERİR'
Annesine, 'Babama verdiğim borç parayı ödemeyi düşünüyor musun?' diyen evlat, aldığı şok cevapla sarsıldı. Kadın parayı ödemeyeceğini açıkladı.
Bunun üzerine, çocuk annesine dava açtı. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğini kararlaştırdı.
Kararda, "Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Davacının delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.