Muğla dışından Ü.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu öğrenilen altın varaklı ceylan derisine el ile yazılan Tevrat'ı satmak için kente hareket ettiği bilgisi alındı.
Emniyet güçleri aracı takibe aldı. Araçta siyah ve kahverengi renkte deri kaplama, 32 sayfadan oluşan altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi. İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu Ceylan derisine el yazması altın varaklı Tevrat'ın yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Yakalanan tarihi Tevrat'a paha biçilemedi. Ü.B. gözaltına alındı.
ÇAVUŞLA BAĞLAN HAYATA!
Amerika'da aracıyla, kar küreme aracının kürediği karların altında mahsur kalan Kevin Kresen (58), 10 saat sonra acil yardım ihbarını alan Bölge Çavuşu Jason Cawley tarafından kurtarıldı. Kar altındaki araçta 10 saatten fazla bir süre mahsur kalan Kresen'in, araç ısıtması çalışmadığı için hipotermi olduğu ve donma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
DÜĞÜNDE SÜRPRİZ KONUK!
Chelsea'nin patronu Roman Abramovich'in eski karısı Dasha Zhukova, geçen yıl 5 milyon sterlinlik bir düğünle işadamı Stavros Niarchos ile evlenmişti. St Moritz'teki bu düğünle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Konukların arasında Abramovich'in de olduğu iddia edildi. Zhukova, bir röportajında, "Roman ile arkadaşlığımız ölene kadar sürecek. İki çocuğumun babasını hayatımdan çıkaramam" ifadelerini kullanmıştı.
ALTIN NÖBETİ!
Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı. Durumu fark edip geri döndüğünde, bileziklerden birisini bulan kadın, çöp konteynerinin başında altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir nöbet tutuyor. Benzer, "Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun maaşı, onun da geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam" diye konuştu.
YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDU
Denızli'de Raziye Saruhan (42), birlikte yaşadığı Ramazan Y. tarafından şiddete uğradı. Eski eşi Mehmet K.'ya sığındı. Adam tarafından oto tamirhanesinde 24 saat alıkoyulan kadın polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TACİZ PROFESÖRÜ
İzmir'de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören 10 kız öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğrencilerden birisi "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" diye konuştu. Soruşturma sürüyor.
BU BİR CİNAYET
Düzce'de çarşamba günü, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın otomobile çarpması sonucu araçtan fırlayan üniversite öğrencisi Cansu Gümüş (19) hayatını kaybetti, annesi Fatma Gümüş ve yengesi Huriye Yıldız ise yaralandı. Ambulans şoförü Sinan Bütünoğlu tutuklandı. Yaşamını yitiren genç kızın amcası Recep Gümüş, "Bu bir cinayet. Hukuk mücadelemizi başlattık. Biz suçluların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.
EN ACI SENARYO
İstanbul Şişli'de senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42), dün arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in önceki gece uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dediği öğrenildi. Vücudunda darp izi bulunmayan senaristin, sır ölümü araştırılıyor.
'OHH' DEDİRTEN OPERASYON!
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi. Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını belirtip "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!" demişti.