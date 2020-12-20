ALTIN NÖBETİ!



Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı. Durumu fark edip geri döndüğünde, bileziklerden birisini bulan kadın, çöp konteynerinin başında altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir nöbet tutuyor. Benzer, "Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun maaşı, onun da geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam" diye konuştu.