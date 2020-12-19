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    • 19.12.2020 15:27
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    : 'ın kuzeyinde 3 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    haberine göre 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı , hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak'ın kuzeyinde hainlere bomba yağdı

    MSB: kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı , düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi