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    • 19.12.2020 18:54
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    (MSB) açıkladı: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

    (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 14-18 Aralık'ta Körfezi'nde düzenlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    AA



    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.



    KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİ KUTLUYORUZ
    Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.



    İşte konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan o paylaşım;









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