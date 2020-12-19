Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.
KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİ KUTLUYORUZ
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
İşte konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan o paylaşım;
1/ Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti. pic.twitter.com/118nv0I1dZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020