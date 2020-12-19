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    • 19.12.2020 18:36
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    açıklarında Afrika ve Asya uyruklu 31 yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

    'in Foça ilçesi açıklarında can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan , , , Cumhuriyeti Senegal, Kongo ve uyruklu olan 31 , Türk ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

    AJANSLAR
    31 sığınmacının yurt dışına çıkamadan yakalanması

    Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında ların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

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    Ekipler, can salındaki biri , biri Fas, 9'u , 9'u Cumhuriyeti, ikisi Senegal, 4'ü Kongo ve 5'i uyruklu olmak üzere 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

    Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.

    Giyecek, yiyecek ve sağlık ihtiyaçları giderilen lerin, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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    Haberler Güncel İzmir açıklarında Afrika ve Asya uyruklu 31 sığınmacı yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı