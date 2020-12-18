Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.



Millİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Başbakanlık Ofisi'ne geçti. Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu, burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna temasları sırasında Ahıska Türkleri ve Gagauz Türkleri ile görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/aANZFFYK4S#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Xcq7mPq4w3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020

Milli Savunma Bakanı Akar, ekim ayında yaptığı ziyaretin ardından yeniden Ukrayna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Ukrayna arasında 2011'den beri stratejik ortaklık ilişkilerinin bulunduğunu belirten Bakan Akar, iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki üst düzey görüşmelerin artan bir ivme ile devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkat çekti.