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    • 18.12.2020 14:41
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    Milli Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ile kritik görüşme!

    Son dakika haberi... Milli Hulusi Akar ve , Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Akar, ekim ayında yaptığı ziyaretin ardından yeniden Ukrayna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ile Ukrayna arasında 2011'den beri ilişkilerinin bulunduğunu belirten , iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu ifade etti.

    Akar ve Çavuşoğlu'ndan Ukrayna ile kritik temas!

    Milli Hulusi Akar ve , Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

    Millİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Başbakanlık Ofisi'ne geçti. ve , burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

    Görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.



    Milli Savunma Bakanı Akar, ekim ayında yaptığı ziyaretin ardından yeniden Ukrayna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Ukrayna arasında 2011'den beri ilişkilerinin bulunduğunu belirten Bakan Akar, iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu ifade etti.

    Türkiye ve Ukrayna arasındaki üst düzey görüşmelerin artan bir ivme ile devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkat çekti.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna ile kritik görüşme!