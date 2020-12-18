Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları dağa kaçırılan, yakınları terör saldırılarında şehit düşen Şırnaklı kadınların HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemde kadınlara taş atılması ile ilgili başlatılan soruşturma neticelendirildi.