CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Koronavirüs salgını sürecinde kimsenin aşından, işinden olmaması lazım. İşten çıkarma yasaklansın" şeklinde açıklama yapmasını görmezden geldi.
İŞÇİLERİN TOPLU SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEDİ
Sarıyer Belediyesi işçilerinin toplu sözleşmelerinin yenilenmediği bildirildi. Sarıyer Belediyesi işçileri yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı.
"HAKKIMIZI NEDEN GASP ETMEKTESİNİZ?"
İşçiler; toplu sözleşme hakkı kazanmalarına rağmen Sarıyer Belediyesi'nin karşı dava açarak, toplu sözleşme sürecini Yargıtay'a taşıması sebebiyle eylem yaptıklarını açıkladı.
Açıklamada; şöyle denildi:
"Her zaman halktan, haklıdan, emekten yana mücadele verdiğini beyan eden CHP yönetimine ve Sayın Şükrü Genç'e sesleniyoruz. 2 kez kazandığımız hakkımızı neden gasp etmektesiniz? İkinci yüzyıl iktidar beyannamesi yayınlayan CHP, işçilere reva görülen bu hak gaspına karşı nasıl mücadele edecek?"
Toplu sözleşmesi yapılmayan bin 700 işçinin mağdur olduğu ifade edildi.
"BİZLER HER KOŞULDA SARIYER HALKINA HİZMET EDEN SARIYER BELEDİYESİ EMEKÇİLERİYİZ"
DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı Sarıyer Belediyesi personelleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sevgili Sarıyerliler. Bizler sizlere hizmet eden, çöpünüzü alan, kaldırımınızı yapan, parklarınızı süpüren, pandemide dükkanlarınızı ilaçlayan her koşulda Sarıyer halkına hizmet eden Sarıyer Belediyesi emekçileriyiz."
"Bizler taşeronda çalışırken her sene asgari ücrete yapılan zam oranı kadar zam alıyorduk. Yüksek Hakem Kurulu ile yüzde 4+4 zamma mahkum edildik. Asgari ücret oranı kadar zam bir yana, YHK kararıyla aldığımız zam enflasyonun bile altında kaldı."
"2 BİN LİRAYI BULMAYAN ÜCRETLERLE GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK"
"Enflasyonun altında yapılan zamlarla ücretlerimiz erimeye başladı ve bir yandan da vergi kesintileri nedeniyle 2 bin lirayı bulmayan ücretlerle geçinmek zorunda kaldık, ek işler yapar hale geldik. Bizler için çıkarılan 696 KHK ile 1 Nisan 2018'den sonra toplu sözleşmemizin yapılması için DİS-Genel-İşler 1 No'lu şubeye üye geçişlerimiz yapıldı. Salt çoğunluğu sağladık ve şubemiz tarafından toplu iş sözleşmesi yapma hakkını elde ettiğimiz açıklandı. Fakat belediye yönetiminin buna itiraz ettiğini ve karşı dava açtığın öğrendik. Sarıyer Belediyesi ile sendikamız arasındaki mahkeme süreci lehimize sonuçlanmasına rağmen Sarıyer Belediyesi süreci içi boş bahanelerle Yargıtay'a göndermiştir."
"İKTİDAR BEYANNAMESİ AÇIKLAYAN CHP YÖNETİMİNİN BU KONUDA TUTUMU NE OLACAKTIR?"
"Biz Sarıyer Belediyesi çalışanları olarak şunu merak ediyoruz; hakkımız olanı vermeyen SARBEL yönetimi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç buradan nasıl bir kazanım sağlamak istemektedir? İktidar beyannamesi açıklayan CHP yönetiminin bu konuda tutumu ne olacaktır?
"TOPLU SÖZLEŞMEMİZİN İVEDİLİKLE YAPILMASINI SARIYER BELEDİYESİ VE CHP YÖNETİMİNDEN TALEP EDİYORUZ"
"Sevgili Sarıyer halkı, bizler günde 5 ile 7 TL gibi gülünç bir yemek ücreti alan işçileriz. Bizler İstanbul'da 275 lira olan yol ücreti vergi dilimi diye kesilerek 160 TL verilen işçileriz. Vergi dilimi ile maaşları 2 bin hatta 2 bin liranın altında alan emekçileriz. Evet şuan içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında yokluk ve yoksulluğu iliklerine kadar hisseden işçileriz. Bizler, yetkimize itirazın geri çekilmesini ve toplu sözleşmemizin ivedilikle yapılmasını Sarıyer Belediyesi ve CHP yönetiminden talep ediyoruz."
"ŞÜKRÜ GENÇ'E SESLENİYORUZ. 2 KEZ KAZANDIĞIMIZ HAKKIMIZI NEDEN GASP ETMEKTESİNİZ?"
"Her zaman halktan, haklıdan, emekten yana mücadele verdiğini beyan eden CHP yönetimine ve Sayın Şükrü Genç'e sesleniyoruz. 2 kez kazandığımız hakkımızı neden gasp etmektesiniz? İkinci yüzyıl iktidar beyannamesi yayınlayan CHP, işçilere reva görülen bu hak gaspına karşı nasıl mücadele edecek? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyeler ve yerel yönetimler beyannamesindeki 7. maddesi neden uygulanmamaktadır? 7. maddede Sayın Kılıçdaroğlu şöyle demektedir: 'Belediyelerde çalışan işçilerin özlük haklarını verin, verin ki size oy vermedim ama helal olsun başkan desinler.' Sayın Genel Başkan'a biz güvendik, ama hala hakkımız gasp edilmektedir."
"HAKKIMIZIN SAVUNULMASINI CHP YÖNETİMİNDEN TALEP EDİYORUZ"
"Bizler hakkımız ve hukukumuzun savunulmasını CHP yönetiminden talep ediyoruz. Sarıyer Belediyesi işçileri olarak üyesi olduğumuz Genel-İşler 1 No'lu şubemize de sesleniyoruz. İşçiler olarak her türlü desteği sağlamamıza rağmen şube yönetiminin umarsız tutumlarını da kınıyoruz ve bu süreçte bizim yanımızda olmalarını beklerken yalnız kalıyoruz. Bu yüzden Genel-İşler Sendikası Başkanımız Sayın Remzi Çalışkan'a da çağrımız; bizlere destek olmalarını ve süreci el ele, kol kola beraber yürütmeyi ve şubemize tam yetki vermelerini talep ediyoruz."
"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
"Biz işçilerin hiçbir siyasi partiyle sorunu yok. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Bizler, toplu iş sözleşmemizi yapmak, çocuklarımıza götürdüğümüz ekmeği bir lokma olsun büyütmek istiyoruz. O yüzden hiç kimse başka yöne çekmesin. Sarıyer Belediyesi işçileri olarak yokluk ve pandemi mücadelemize rağmen, toplu sözleşme hakkımız yapılana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bizim bu mücadelemizde yanımızda olacak kurum, kuruluş ve siyasi partilere şimdiden teşekkürü bir borç biliriz. Emek en yüce değerdir ve emeğimize sahip çıkacağız."
"TOPLU SÖZLEŞMESİ YAPILMAYAN 1700 İŞÇİ MAĞDUR"
Park ve bahçelerde temizlik işçisi olduğunu ifade eden İbrahim Erol, "Artık bizim sabredecek gücümüz kalmadı. Asgari ücretin altında çalışan işçileriz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Sürecin bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu şekilde toplu sözleşmesi yapılmayan 1700 işçi mağdur" dedi.