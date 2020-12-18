



"HAKKIMIZIN SAVUNULMASINI CHP YÖNETİMİNDEN TALEP EDİYORUZ"

"Bizler hakkımız ve hukukumuzun savunulmasını CHP yönetiminden talep ediyoruz. Sarıyer Belediyesi işçileri olarak üyesi olduğumuz Genel-İşler 1 No'lu şubemize de sesleniyoruz. İşçiler olarak her türlü desteği sağlamamıza rağmen şube yönetiminin umarsız tutumlarını da kınıyoruz ve bu süreçte bizim yanımızda olmalarını beklerken yalnız kalıyoruz. Bu yüzden Genel-İşler Sendikası Başkanımız Sayın Remzi Çalışkan'a da çağrımız; bizlere destek olmalarını ve süreci el ele, kol kola beraber yürütmeyi ve şubemize tam yetki vermelerini talep ediyoruz."

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Biz işçilerin hiçbir siyasi partiyle sorunu yok. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Bizler, toplu iş sözleşmemizi yapmak, çocuklarımıza götürdüğümüz ekmeği bir lokma olsun büyütmek istiyoruz. O yüzden hiç kimse başka yöne çekmesin. Sarıyer Belediyesi işçileri olarak yokluk ve pandemi mücadelemize rağmen, toplu sözleşme hakkımız yapılana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bizim bu mücadelemizde yanımızda olacak kurum, kuruluş ve siyasi partilere şimdiden teşekkürü bir borç biliriz. Emek en yüce değerdir ve emeğimize sahip çıkacağız."