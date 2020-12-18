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    • 18.12.2020 16:50
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    merkezli 4 ilde dev operasyon! 29 kişi gözaltına alındı

    haberi... merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı organizasyonu yapan 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda, kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 ele geçirdi.

    4 ilde dev operasyon! 29 kişi gözaltında

    merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

    Samsun merkezli , ve 'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 ele geçirdi.

    Operasyon kapsamında paravan şirketin tüm malvarlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 otomobile el konuldu.

    Gözaltına alınan 29 zanlı ise emniyete götürüldü.

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