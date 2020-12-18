Meclis'teki bütçe maratonunda sona gelindi

TBMM'de yaklaşık iki ay önce başlayan 2021 yılı bütçesinin görüşme maratonunda sona gelindi. Meclis Genel Kurulu'nda, bütçenin son görüşmeleri yapıldı. Genel Kurulu TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izledi.

143 SAATLİK GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin 11 gün sürdüğünü, 143 saatlik çalışma yapıldığını söyledi. Şentop, milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sürecinde kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri milletin büyük bir merak ve ilgiyle izlediğini belirterek, "Görüşmeleri Kovid-19 salgınının etkileri altında gerçekleştiriyoruz… Bu zorlu şartlara rağmen bugüne kadarki bütçe görüşmeleri sürecinde, gerek Komisyon ve gerekse Genel Kurul aşamalarında çalışmalara katılan, müzakerelere katkı sağlayan bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

MHP: TÜM OYUNLAR BOZULDU

Bütçenin son görüşmelerinde ilk kürsüye çıkan MHP temsilcileri oldu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte vesayet odaklarının tasfiye edildiğini belirterek, "Türkiye ayak bağlarından kurtulmuş, öz güvene kavuşmuştur. Türkiye bu dönemde maruz kaldığı tüm saldırıları güçlü bir şekilde karşılık vererek püskürtmüş, ülkemize yönelik oyunları bozmuştur" dedi. Kalaycı şöyle devam etti: "AB, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına ve hukukuna saygılı olmalı, objektif davranmalıdır… Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız?' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır."



MHP İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu, Kovid 19 salgını sonrası Türk ekonomisin hızla toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Aksu, "Bu olumlu gelişmelerle hızla toparlanan ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılırken, egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ile ekonomi üzerinden yapılan operasyonlar ve bunlarla mücadelenin getirdiği ekonomik maliyet de dikkate alınmalı, etrafımızdaki ateş çemberine duyarsız kalmanın, içeride ve dışarıdaki husumet cephesini hafife almanın tarihî yanılgı olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.