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    • 18.12.2020 20:06
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabında açıklamalarda bulundu. ''Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, ise yüzde yüzde 10 azalma oldu'' dedi.

    Bakan Koca duyurdu: Yüzde 20 azalma var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Uygulanan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını belirten , "İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük." ifadelerini kullandı.

    POLİKLİNİKLERDE YÜZDE 30 AZALMA
    Bakan Koca, ''Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, ise yüzde yüzde 10 azalma oldu'' mesajını verdi.

    "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"
    Fahrettin Koca, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim." açıklamasını yaptı.

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