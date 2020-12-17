Son dakika haberi: Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. 3 isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek, Başkan Erdoğan da bir ismi AYM'ye atayacak.