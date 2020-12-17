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    • 17.12.2020 13:20
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    SON DAKİKA: Yargıtay'da üye inde en çok oyu ve aldı

    Son dakika haberi: Yargıtay'da yeni üyeliği için yapılan de; , ve en çok oyu alan isimler oldu. 3 isim Başkan 'a bildirecek, Başkan Erdoğan da bir ismi 'ye atayacak.

    Yargıtay'da AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

    Son dakika haberi: Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. 3 isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek, Başkan Erdoğan da bir ismi AYM'ye atayacak.

    Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçim sonuçlandı. Seçimde en yüksek oyu alan 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu.

    Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek isimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

    EN YÜKSEK OY İRFAN FİDAN'A
    Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİR KİŞİYİ ATAYACAK
    İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un isimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Başkan Erdoğan, üç isimden birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üye seçiminde en çok oyu İrfan Fidan Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol aldı