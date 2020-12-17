"2 Aralık'tan beri tedavi görüyorum. Eşim de 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi" açıklaması yaptı. Herkesi virüse karşı uyaran Tandoğan sözlerini şöyle sonlandırdı: Lütfen 'Gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin. Eşim 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Lütfen güvenmeyin gençliğinize.