Coronavirüs, dünyaya yayıldı. 7'den 70'e herkesi hedef aldı. Oyuncu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada, 2 Aralık'ta Corona'ya yakalandı. Günlerce hastanede kaldı. Dün, Instagram hesabından paylaşım yapan Aslı Tandoğan, kayınpederi Halil Can Yeşilada'nın cenazesinde tüm ailenin COVİD-19 olduğunu anlattı.
"2 Aralık'tan beri tedavi görüyorum. Eşim de 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi" açıklaması yaptı. Herkesi virüse karşı uyaran Tandoğan sözlerini şöyle sonlandırdı: Lütfen 'Gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin. Eşim 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Lütfen güvenmeyin gençliğinize.
EN BABA ÖZLEM
Adana'da Dr. Burak Koyutürk, virüse karşı canla başla mücadele etti. Bir ay önce dünyaya gelen evladını bile göremedi. "Bir aylık bebeğimi öpemiyorum, koklayamıyorum. Herkesten kurallara uymasını istiyorum" dedi.
LAS VEGAS DEĞİL BAŞAKŞEHİR
Kumar tutkunları, yasağı dinlemedi. İstanbul Başakşehir'de 56 saatlik hafta sonu karantinası için yatılı kumarhane partisi düzenlendi. 26 kişiye 84 bin lira ceza kesildi. Bursa'da da denetimler devam etti. Kumarhaneye dönüştürülmüş işyerindeki 8 kişi yakayı ele verdi. İşyerinin kapısında pitbull beklemesi ise dikkat çekti.
SÜPER ARZU
Kırıkkale'de 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, kısa süre önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından hastalığı atlattı.
NAZAR DEĞDİ
Bartın Amasra'daki Aliobası köyü, Coronavirüs'e rest çekti. Şimdiye kadar hiç pozitif vakanın görülmedi. 120 haneli 600 nüfuslu köye nazar değdi! Bir maden işçisinin ailesiyle birlikte COVİD-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İŞLER AŞIRI KARIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Coronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı! İnsanları da uyardı. Beyaz Saray, Trump'ın şoke eden sözlerinin ardından "Trump aşı olacak, ancak halka öncelik tanıyor" açıklaması yaptı!
ÖLMANYA!
Coronavirüs, Avrupa'da pik yaptı! Vaka sayıları yeniden arttı. Almanya'da son zamanların rekoru kırıldı. Son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de ise aşı karşıtlığı başladı. 25 milyondan fazla insan, 'Aşı olmayacağım' kampanyası başlattı.
BOŞHEKİM
Antalya Kumluca'da başhekim Ayşegül Alkan, hemşireye mobbing yaptı. 500 kez "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırdı.
SÜPER NİNE
Kırıkkale'de 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Covid'i yendi. Formülü verdi: Günde 2 bardak süt içtim.