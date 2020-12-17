İki çocuğu hayattan koparan şırınga çikolata olayında yeni gelişme! 2 yetkili için karar açıklandı

Geçtiğimiz yıl Ankara ve Diyarbakır'dan toplam 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan şırınga çikolata olayında yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağı kaçması sonucu ölümüne ilişkin iki sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.
MERT YAĞIZ'IN AİLESİ DE KATILDI
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Neşe Yavuz, Mert Yağız'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Yunus Taycı ise mahkemeye gelmedi.
Kimlik tespitinin ardından savunma yapması için sanık Neşe Yavuz'a söz verildi.
Okulun kantin işletmecisi olduğunu belirten Yavuz, Mert Yağız'ın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.
"MERT YAĞIZ'A SATMADIK"
Mert Yağız'ın hayatını kaybetmesine neden olan şırınga şeklindeki çikolata kutusunu kantinde bulundurduklarını, ancak olay günü bu üründen Mert Yağız'a satmadıklarını iddia eden Yavuz, "Ürünün kantinde satılmasının uygun olup olmadığına ilişkin uyarı yapılmadı.
Çikolata ürünlerinde kalori değerlerine göre satışının uygun olup olmadığının belirlendiğini biliyordum.
Bu ürünün şeklinden dolayı satışının yasak olduğunu bilmiyordum. Denetimler yapıldığı sırada bu çikolatalar buradaydı." ifadelerini kullandı.
Sanık savunmasının ardından okul müdürü, müdür yardımcısı, iki nöbetçi öğretmen, kantin çalışanlarının da arasında bulunduğu 10 kişi, tanık sıfatıyla dinlendi.
Tanık ifadelerinin ardından söz alan Mert Yağız'ın ailesinin avukatı, sanık ve tanık beyanları arasında çelişkilerin bulunduğunu, sanığın çocukların hayatını hiçe sayarak söz konusu ürünü sattığının ortaya çıktığını ifade etti.
Davanın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan açıldığını, ancak eylemin, "olası kastla öldürmek" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan avukat,
bu nedenle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.