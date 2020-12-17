İki çocuğu hayattan koparan şırınga çikolata olayında yeni gelişme! 2 yetkili için karar açıklandı

"MERT YAĞIZ'A SATMADIK"



Mert Yağız'ın hayatını kaybetmesine neden olan şırınga şeklindeki çikolata kutusunu kantinde bulundurduklarını, ancak olay günü bu üründen Mert Yağız'a satmadıklarını iddia eden Yavuz, "Ürünün kantinde satılmasının uygun olup olmadığına ilişkin uyarı yapılmadı.