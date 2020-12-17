DÜZENLEME YENİ YILDA

Söz konusu düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek şunları ifade etti: "Bizim kadrolu sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu düzenleme sözleşmeli personeli de kapsayacak. Yeni düzenlemeyle, sözleşmeli sağlık personelleri için de meslek hastalığı olması planlanıyor."