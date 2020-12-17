Balkondaki sinekliğimizi kesinlikle açmıyoruz. Ancak o gün sinekliğin açık olduğunu söyledikleri zaman şüphelendim. Kızımı düşer düşmez hastaneye götürdüklerini söylediler. Ama işin aslı öyle değilmiş. Arkadaşı, kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar. Kız arkadaşı ambulansı aramış ama hemen iptal edilmiş. Telefon kayıtlarından bulduk. Kızım olaydan hemen önce bir arkadaşıyla telefonda konuşurken birden telefon kapanmış. R.S.U. kızıma şiddet uyguladı.