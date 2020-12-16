Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sırf otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun önemli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "330 kilometre uzunluğunda Ankara ile Niğde arasını bağlayan, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini bağlayan ayrıca Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda bir otoyol ringini tamamlayan devasa bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla bir otoyol ringi Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz olarak bağlanmış oldu. İnşallah çok büyük hizmetleri olacak proje ekonomiye ve bunun yanında istihdama, tarıma ve özellikle turizme büyük katkılar sağlayacak. Böyle 330 kilometrelik devasa bir projeyi çok kısa sürede inşa ederek ekonomiye kazandırdık. Otoyolumuz tamamen güvenli, konforlu ve devasa bir otoyol oldu. Bunda çok iddialıyız. Dünyanın en kaliteli en güvenli otoyollarını yapıyoruz. Dünyaya örnek oluyoruz. Sırf otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı firmalar yabancı ülkeler var" diye konuştu.