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    • 16.12.2020 14:40
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    ücretsiz oyunlar (free games) neler olacak? 17 Aralık’tan itibaren Epic Games’te 15 oyun ücretsiz!

    ücretsiz oyunlar neler olacak? Verdiği ücretsiz oyunlarla adını sık sık duyuran Epic Games’ten oyun severlere müjde geldi. 17 Aralık’tan itibaren Epic Games’te her gün ücretsiz bir oyun verilecek. Yıl sonuna kadar ücretsiz 15 oyun verileceği duyuruldu. Hangi oyunların ücretsiz olacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada sık sık yeni listeler yayınlanıyor. Peki, nelerdir?

    takvim.com.tr
    Epic Games ücretsiz oyunlar free games neler olacak?

    Epic Games ücretsiz oyunlar neler olacak? Epic Games ücretsiz oyun listesi oyun severler tarafından merak ediliyor. Yıl içerisinde sık sık ücretsiz oyunlar veren Epic Games yeni kampanyasıyla göz dolduruyor. 15 gün boyunca her gün yeni bir oyun ücretsiz olarak verilecek. Ücretsiz olarak verilecek oyunlar listesi oyun severler tarafından sorgulanıyor.

    EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELERDİR?

    Firma tarafından yayınlanacak ücretsiz oyunlarla ilgili resmi bir liste açıklama henüz yapılmadı. Ancak sosyal medyada bir liste paylaşıldı. Listenin gerçeği ne kadar yansıttığı bilinmese de listede yer alan oyunlar şimdiden oyun severleri heyecanlandırdı.

    17/12 - Dying Light

    18/12 - Resident Evil 7

    19/12 - The Witcher 3

    20/12 - Mass Effect Andromeda

    21/12 - Assassins Creed Origins

    22/12 - Metal Gear Solid V

    23/12 - The Evil Within 2

    24/12 - Far Cry 5

    25/12 - Fallout 4

    26/12 - Borderlands 3

    27/12 - Monster Hunter Worlds

    28/12 - Dragon Age Inquisition

    29/12 - Horizon Zero Dawn

    30/12 - Ghost Recon Breakpoint

    31/12 - Hitman 2
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    Haberler Güncel Epic Games ücretsiz oyunlar (free games) neler olacak? 17 Aralık’tan itibaren Epic Games’te 15 oyun ücretsiz!