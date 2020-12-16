Kapıcılar kralı (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs, dünyayı sardı! Kayseri Beyazşehir'deki 13 katlı Fatih Apartmanı'na uğramadı! Apartman görevlisi İbrahim Yılmaz, salgına karşı sıkı tedbirler uyguladı. Misafir girişini yasakladığı binayı güvenlik kamerası ile takibe aldı.
"Apartmanda nöbet tutuyorum. Güvenlik kameralarını inceliyorum. Yazımızı astık ve bina sakinlerinden olumlu sonuçlar aldık. Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı" ifadelerini kullandı. Apartman yöneticisi Aynur İzgi ise "Şu anda binamızda hiç hasta yok" açıklaması yaptı.
KÖYANTİNA!
Sivas'ın merkeze bağlı Akkoç köyü, Coronavirüs ile sıkı mücadele etti. Yazın 100, kışları ise 40-50 kişinin yaşadığı köyde hiç pozitif vaka görülmedi. Muhtar Sakin Kapukaya, "Virüs kendimizi koruduğumuzdan ve yabancıları köye koymadığımızdan bulaşmadı. Merkeze gittiğimizde de kurallara uyduk" dedi.
HES DOĞRUSU
Samsun'da artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler alındı. Kente giriş ve çıkışlarda Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri araçları durdurarak HES kodu sorgulaması yaptı.
MEZARINI KAZDI
Trabzon Köprübaşı'nda Dursun Ali Karaman'ı (76)Coronavirüs paniği sardı. 'Hayatımı kaybederim' endişesiyle kendi mezarını kazdı. "Ölümüm, kimseye zahmet olmasın" açıklaması yaptı.
BALIKÇILARA İZİN
İçişleri Bakanlığı, valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre; Hafta sonları balıkçı tezgahları da 17.00'ye kadar açık olacak. Avukatlara özel araçla seyahat izni verilecek. Sendikaların etkinlikleri ise ertelendi.
BİR DÜNYA TEDBİR
Dünyayı Coronavirüs paniği sardı. Hollanda'da okullar ve mağazalar kapatıldı. İngiltere'de COVİD'in mutasyona uğramış bir türüne rastlandı. İtalya'da ise üçüncü dalgası telaşı sardı. Ordu, şehre indi, maske denetimi yaptı.
HAYRET PİSİ!
Letonya'da bilim insanları, COVİD-19'un kedilere olan etkisini araştırdı. Sonuçlar şaşkınlık yarattı. Öyle ki kedilerin bağışıklık sisteminin şartlara kısa sürede uyum sağladığı ve Coronavirüs'ü 2 günde yendiği ortaya çıktı.