Kapıcılar kralı (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs, dünyayı sardı! Kayseri Beyazşehir'deki 13 katlı Fatih Apartmanı'na uğramadı! Apartman görevlisi İbrahim Yılmaz, salgına karşı sıkı tedbirler uyguladı. Misafir girişini yasakladığı binayı güvenlik kamerası ile takibe aldı.

"Apartmanda nöbet tutuyorum. Güvenlik kameralarını inceliyorum. Yazımızı astık ve bina sakinlerinden olumlu sonuçlar aldık. Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı" ifadelerini kullandı. Apartman yöneticisi Aynur İzgi ise "Şu anda binamızda hiç hasta yok" açıklaması yaptı.