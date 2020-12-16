Önümüzdeki 10-20 yıl içinde 6 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı oldukça yakın görünüyor. Biraz daha büyük bir deprem sınıfı 6.5'e değinirsek bunlarda 250 yılda bir oluyor. 7'den büyük depremleri düşündüğümüzde ise 800- 1000 yıl arasında değişiyor. Burada da en son depremin 1389 yılında gerçekleştiğini düşündüğümüzde yaklaşık 700 yıl geçmiş. Önümüzdeki 200 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığı var" dedi.