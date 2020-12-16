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    • 16.12.2020 Gazete
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    'den vatandaşlara dev hizmet! 'e 'ayı ailesi' heykeli diktiler

    Cumhuriyet Halk Partili ( yönetimindeki Belediyesi, aile çay bahçesine ayı ailesinin dev heykellerini dikti. Vatandaşlar da şoka girdi.

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    'Ayı'rlı işler!
    'li belediyeler, heykel yarışına geçti. Bakırköy'ün maskeli anıtını, 'teki ayı ailesi izledi.



    Başkan ayrıntıları verdi:



    İlimizdeki en büyük ayı boyu budur. Birebir yapılmıştır. Gerçek uzunluğuna eşittir. Hayvanları seçme sebebim çocukların eğitimi...



    Birebir boyuttaki ayının boyu 3 metre

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    Haberler Güncel CHP'den vatandaşlara dev hizmet! Bilecik'e 'ayı ailesi' heykeli diktiler