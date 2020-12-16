CHP'li belediyeler, heykel yarışına geçti. Bakırköy'ün maskeli anıtını, Bilecik'teki ayı ailesi izledi.
Başkan Semih Şahin ayrıntıları verdi:
İlimizdeki en büyük ayı boyu budur. Birebir yapılmıştır. Gerçek uzunluğuna eşittir. Hayvanları seçme sebebim çocukların eğitimi...
Birebir boyuttaki ayının boyu 3 metre
Başkan Semih Şahin ayrıntıları verdi:
İlimizdeki en büyük ayı boyu budur. Birebir yapılmıştır. Gerçek uzunluğuna eşittir. Hayvanları seçme sebebim çocukların eğitimi...
Birebir boyuttaki ayının boyu 3 metre