Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TÜRK DRONE'LARI GELİYOR"

Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar-TB2, Anka-S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK ZAFERLER ELDE ETTİ"

Son yıllarda, tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka-S'in, Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı.