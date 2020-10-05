Yazıda ayrıca, eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2'leri kullanarak Ermenistan'a ait dokuz hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi.
Gazete, Defence Express dergisinin, son yıllarda Suriye ve Libya'da Baraktar İHA'larla en az 23 Rus yapımı Pantsir-S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına da dikkati çekti.
Samuel Bendett isimli analist, Rus yapımı insansız hava araçlarının, Çin, İran, Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığı yorumunu yapmıştı.
SİHA'LARI AZERBAYCANLI UZMANLAR KULLANIYOR
Daha önce Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanan bir analizde, "Ermeni hükümetinin Türkiye'nin S/İHA'larının Ermenistan'a karşı savaştığı iddialarının doğru olmadığı, bunların sadece Azerbaycan tarafından satın alındığı bilinen ve Azeri uzmanlarca kullanılan Türk yapımı S/İHA'lar olduğu, Azerbaycan'ın ayrıca İsrail yapımı S/İHA'lar da kullandığı" vurgulanmıştı.
TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASI RUSYA'NIN KABUSU OLUR
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türk SİHA'larının bu harekatta aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti.
Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
"TÜRK DRONE'LARI GELİYOR"
Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar-TB2, Anka-S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi.
"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK ZAFERLER ELDE ETTİ"
Son yıllarda, tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka-S'in, Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı.
"DÜNYA GENELİNDEKİ EN DONANIMLI ARAÇLARDAN"
Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu'nun, Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı.
Akıncı ve Aksungur araçlarının, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82'leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda, bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki SİHA'lar arasında öne çıktığından da bahsedildi.
PKK TERÖRİSTLERİ BOZGUNA UĞRADI
Türk ordusunun, dört pervaneli Kargu-2 kamikaze İHA'larıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi, araçların kapalı/açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin bu başarıdaki körüklediğini belirtti.