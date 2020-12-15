Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 5 oteli bulunan Kervansaray Yatırım Holding'e bir süre önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde genel kurul iptali ile ilgili açılan dava kapsamında 5 kişilik kayyum atandı. Kayyum ataması sırasında yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler ile ilgili olarak HSK harekete geçti. Soruşturma başlatan Kurul, müfettiş görevlendirdi.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRiLDİ
HSK'nın soruşturması, Kervansaray Yatırım Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer'in'in İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkan ve üyelerinin de arasında bulunduğu 4 yargı mensubu hakkında kurula yaptığı suç duyurusu üzerine alındı. Çarpıcı iddiaların Kurula ulaşması üzerine iddiaları inceleyen 1. Daire, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de onayı üzerine soruşturma izni vererek müfettiş görevlendirdi.
HSK'ya verilen dilekçeye göre, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan'ın avukatı Mustafa Kahraman'ın, eski iş arkadaşı İrfan Hattatoğlu garip bir şekilde kayyum heyetinin başkanlığına getirildi. İddiaya göre başta İrfan Hattaoğlu olmak üzere kayyumlar hem Sayılgan'ın avukatları ile hem de mahkeme başkanı ile tanışıyordu. Bu durum etik bulunmadı.
HSK HAREKETE GEÇTİ
Dilekçeye göre, kayyumları atayacak mahkemenin bulunması için ilginç bir yönteme başvuruldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan holding genel kurulunun iptali için İstanbul Adliyesi'nde davalar açılacak ve bu kapsamda kayyum atanması sağlanacaktı. Başkanı tanıdık olan İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne davaların toplanması için çaba sarf edildi. Dosyanın bu mahkemeye düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Kervansaray Yatırım Holding'in 65 hissedarına aynı ifadelerle şirketin genel kurulunun iptali için dava açtırıldı. Açılan davalardan biri de bu mahkemeye düştü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden önce açılan davalardan feragat edilince bu mahkemedeki dosya ilk dava haline geldi. Diğer açılan davaların da bu mahkemede birleştirilmesi sağlandı. Dilekçeye göre kayyum heyetinin atanması sırasında menfaat temini söz konusu oldu. Mahkeme Başkanı'nın kayyum kararına özellikle imza atmaması da dikkat çekici bulundu. HSK Müfettişi şimdi yargı tarihinde çok az gözüken bu olayı araştırmaya başladı.
KAYYUM BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Diğer taraftan iddialara HSK'nın el koyması ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Kayyum heyeti başkanı İrfan Hattatoğlu ve kayyum Seda Ağır görevlerinden istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yargı mensupları dışındaki şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı. Kayyumların da haklarındaki iddiaları kabul etmeyip suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Soruşturmalar devam ediyor.