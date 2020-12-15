Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 11:40
    ABONE OL

    Son dakika: Savunma Sanayi Başkanı 'den flaş yaptırım açıklaması: Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek

    Son dakika haberine göre Savunma Sanayi Başkanı , 'nin açıkladığı yaptırımlara ilişkin "İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" dedi.

    İHA
    İsmail Demir'den flaş yaptırım açıklaması

    Savunma Sanayi Başkanı , 'de yaptırımlarını değerlendirdi. Demir, yaptırımlar ile ile ilgili olarak, "Aramızda müttefiklik ilişkisi var. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin belirttiği gibi, başka alanlarda Türkiye'de işbirliği var. Onların devam etmesini bekliyoruz. Kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" değerlendirmesini yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş yaptırım açıklaması: Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek