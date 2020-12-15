Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 09:37
    ABONE OL

    Bakanlık açıkladı: Bir terörist daha güvenlik güçlerine oldu

    Son dakika haberine göre, , "/ terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine oldu." açıklamasında bulundu. Öte yandan Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ha rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

    AA
    PKK'ya büyük şok: Teslim oldu

    , terör örgütü /'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

    Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.


    HAVAN RAMPASI İLE HAVAN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ
    Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ha rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bakanlık açıkladı: Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu