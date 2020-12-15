VİRÜS BİZİ BULAMAZ Kİ!

Afyonkarahisar Emirdağ'daki 63 nüfuslu Camili köyü, Coronavirüs'e savaş açtı! Alınan sıkı tedbirler ile şimdiye kadar köyde hiç pozitif vakaya rastlanmadı. Vatandaşlar köyün girişçıkış yollarında bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Köy Muhtarı Kenan Kuru, başarının sırrını şöyle anlattı: Köyümüze dışardan birisi kendi yakınını ziyarete gelecekse, hemen ateşini ölçüyoruz ve HES kodunu kontrol ediyoruz. 'Hemen işini gör ve bu köyden ayrıl' diyoruz. Herkes kendi evinde oturuyor.