Coornavirüs, dünyayı sardı. Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da vaka sayıları bir haftada iki kat arttı. Kırmızı alarma geçilen ilde, filyasyon ekiplerinin sayısı 500'e, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi ise 30'a çıkartıldı. Valilik, ek tedbirler aldı. Trafiğin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne yalnızca 3 bin 500 kişinin alması kararlaştırıldı. Banklara oturmak bile yasaklandı.
VİRÜS BİZİ BULAMAZ Kİ!
Afyonkarahisar Emirdağ'daki 63 nüfuslu Camili köyü, Coronavirüs'e savaş açtı! Alınan sıkı tedbirler ile şimdiye kadar köyde hiç pozitif vakaya rastlanmadı. Vatandaşlar köyün girişçıkış yollarında bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.
Köy Muhtarı Kenan Kuru, başarının sırrını şöyle anlattı: Köyümüze dışardan birisi kendi yakınını ziyarete gelecekse, hemen ateşini ölçüyoruz ve HES kodunu kontrol ediyoruz. 'Hemen işini gör ve bu köyden ayrıl' diyoruz. Herkes kendi evinde oturuyor.
CANIM BABAM
Bursa'da sağlıkçı Bülent Durmuş, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Kızı Ecem (5) ile merdi venden hasret gider meye çalıştı. Hastalığı atlatan baba Durmuş dün kızına sımsıkı sa rıldı. Hastalığa karşı herkesi uyardı.
ANAOKULLAR YÜZ YÜZE
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün akşam anaokullarla ilgili açıklama geldi. Ana sınıflar hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçeceği bildirildi.
MASKAİR
ABD'li Eliz Orban, kızı ve eşiyle birlikte Londra'ya tatile gitti. Ülkesine dönüşte, kızı Edeline (2) uçakta maske takmak istemedi. Bunun üzerine İngiliz havayolu şirketi United Airlines tarafından uçaktan zorla indirildi!