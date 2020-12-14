İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.