Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri! İşte en güzel 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları!

Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri merak konusu oldu. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları sözleri ve şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Öğrenciler bu anlamlı haftada derslerinde şiirler ve sözler kullanıyor. Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır.
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa YILMAZKAYA
BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM
Ben tutumlu çocuğum.
Bana öğretti anam.
Ben tutumlu çocuğum.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Koşmalı yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yakışmalı herkese.
Her gün bilgi atarız,
Kafamız kumbaradır.
Yarın bilgi satarız,
Bu bilgiler paradır.
Bugün derse çalışan,
Sonra para kazanır.
Çalışmaya alışan,
Yarınını kazanır.
Sağlıksız pis olanın,
İyi olmaz yarası.
Böyle başta olanın,
Yoktur ilaç parası.
Sağlıklı, sağlam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatanını sevmektir.
Celal Sıtkı GÜRLER
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı…
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
HAKKI SUNAT