Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri! İşte en güzel 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları!

Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri merak konusu oldu. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları sözleri ve şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Öğrenciler bu anlamlı haftada derslerinde şiirler ve sözler kullanıyor. Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.