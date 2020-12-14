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    • 14.12.2020 11:09
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    şiirleri sözleri! İşte en güzel 12-18 Aralık !

    12-18 Aralık şiirleri sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. nı öğrenciler araştırıyor. Yerli Malı haftasında dersler için şiir ve sözler kullanan öğrenciler bunun için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Haberimizden en güzel anlamlı ne ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri! İşte en güzel 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları!

    Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri merak konusu oldu. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları sözleri ve şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Öğrenciler bu anlamlı haftada derslerinde şiirler ve sözler kullanıyor. Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır.

    YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

    Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

    Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

    YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

    YERLİ MALI VE TUTUM

    Arpa, buğday isteyen,

    Tarlaya tohum eker,

    Gelecek kaygısını

    Akıllı olan çeker.

    Ben ibretle bakarım

    Arıya, karıncaya

    Paramın bir kısmını

    Atarım kumbaraya.

    Yurduma hizmet için

    Her zaman tutumluyum

    Yerli malı giyerim,

    Ben bir Türk çocuğuyum.

    Mustafa YILMAZKAYA

    BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM

    Ben tutumlu çocuğum.

    Bana öğretti anam.

    Ben tutumlu çocuğum.

    Fazla para harcamam.

    Budur tutum usulü,

    Koşmalı yerlilere.

    Yurdun yerli ürünü

    Yakışmalı herkese.

    Her gün bilgi atarız,

    Kafamız kumbaradır.

    Yarın bilgi satarız,

    Bu bilgiler paradır.

    Bugün derse çalışan,

    Sonra para kazanır.

    Çalışmaya alışan,

    Yarınını kazanır.

    Sağlıksız pis olanın,

    İyi olmaz yarası.

    Böyle başta olanın,

    Yoktur ilaç parası.

    Sağlıklı, sağlam olmak,

    Tutumluluk demektir.

    Tutumlu çocuk olmak,

    Vatanını sevmektir.

    Celal Sıtkı GÜRLER

    BİZİM YERLİ MALIMIZ

    Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

    Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

    Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

    Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

    Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

    Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

    Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

    Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

    Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

    Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

    Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

    Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

    Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

    Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

    YERLİ MALI

    Üstüm, başım, İçim, dışım.

    Ayakkabım yerli malı…

    Vatanını seven insan,

    Yerli malı kullanmalı.

    Neden param avuç avuç

    Yabancıya gitsin bütün?

    O paralar diken olur,

    Canımızı yakar bir gün.

    Yerli malı duruyorken

    Yabancıya bakar mıyım?

    İşçimizin emeğini

    Bile bile yıkar mıyım?

    Çeşidi az olsa bile,

    Yerli malı, vatan malı

    Başka türlü düşünenler

    Varlığından utanmalı.

    HAKKI SUNAT
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    Haberler Güncel Yerli Malı Haftası şiirleri sözleri! İşte en güzel 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası mesajları!