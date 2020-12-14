







Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 adet pompalı olarak tabir edilen av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, örgüt üyelerinin yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı tedarik ettikleri değerlendirilen polis rozeti, polis basın tanıtma kartları, polis telsizi ve askeri kamuflajı ele geçirildi.