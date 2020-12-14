Yargıtay maskede son noktayı koydu!

PARA CEZASI 32. MADDEYE GÖRE

Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda, sağlık ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanlığının alabileceği tedbirler arasında maske tedbirinin olmadığı, Kanunun 282. maddesinde düzenlenen idari para cezasının ise bu kanunda sayılan tedbirlere muhalefet halinde uygulanabileceği aktarıldı.

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Yani kararda, maske takmayanlara yönelik Kanun'un 282. maddesine göre değil, 32. maddesine göre idari para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.