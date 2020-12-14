Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, 47 gram metamfetamin, 3,64 gram esrar, 1,87 gram eroin, 180 paket kaçak sigara ve 1 adet parada sahtecilik olayında 1 adet sahte 100 dolar ele geçildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.