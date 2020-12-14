Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.
Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Van ve Hakkâri'de yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde; 8.989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirdi.https://t.co/xFxHkLlWUT#MSB #TSK pic.twitter.com/Y7p8WIjmKS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2020
Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildi" denildi.