Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildi" denildi.