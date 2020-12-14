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    • 14.12.2020 16:36
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    SON DAKİKA: duyurdu: ve 'de kaçakçılığa darbe!

    Son dakika haberi... tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ve hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket ve 174 adet telefon ele geçirildi.

    DHA
    MSB duyurdu! Van ve Hakkari'de kaçakçılığa ağır darbe

    , ve hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket ve 174 adet telefon ele geçirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

    Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildi" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Van ve Hakkari'de kaçakçılığa darbe!