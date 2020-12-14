MEB öğrencilere 1. dönem karnesi verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liseler 4 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Koronavirüs salgını her alanı olduğu gibi eğitimi de olumsuz yönde etkiliyor. Yüzyüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler ve velileri ise yüzyüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki MEB bakanı neler söyledi, İlkokul, ortaokul ve liseler 4 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlıyor mu? Karneler alınabilecek mi, MEB öğrencilere 1. dönem karnesi verilecek mi? İşte tüm bilgiler...
YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Selçuk: Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.
4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.
KARNELER VERİLECEK Mİ?
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.
ANA OKULU VE KREŞLER AÇILACAK MI?
Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.
LGS VE YKS MÜFREDATI BELLİ OLDU MU?
EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü.