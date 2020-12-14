Kiriş konsolu, varsayımsal bir çekirdek erimesi durumunda kor tutucu ve haberleşmenin tahribata karşı korunmasına yardımcı olurken, bu ekipman aynı zamanda su temini, buhar tahliyesi ve ölçüm işlemleri için kullanılan cihazların haberleşme hatlarının doğrudan geçişini de sağlıyor. Konsol kiriş tasarımında bunlara ek olarak, kor tutucunun muayene edilmesini sağlayan özel koridorlar da bulunuyor.