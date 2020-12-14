İstanbul Kartal'da bir genç köprüye çıkarak intihar etmek istedi.
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri şahsı kararından vazgeçirmek istediler. Konuşmalar sonuç vermeyince itfaiye köprünün hemen altına branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polislerle konuşan kişinin intihar etme sebebi herkesi şoke etti.
BABASI UZUN SÜRE TACİZ ETMİŞ
Polisin tüm ikna çabalarına rağmen korkuluklardan inmeyen genç, "Babasının çocukluğundan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ama kimsenin kendisine yardımcı olmadığını" söyleyerek uzun süre direndi.
Bu sırada itfaiye ekipleri köprünün altında branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi de hazır bekledi. E. T. ile konuşmaya devam eden polisler, yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan çekip aldı.
Kurtarılan E. T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü