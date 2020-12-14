BABASI UZUN SÜRE TACİZ ETMİŞ



Polisin tüm ikna çabalarına rağmen korkuluklardan inmeyen genç, "Babasının çocukluğundan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ama kimsenin kendisine yardımcı olmadığını" söyleyerek uzun süre direndi.