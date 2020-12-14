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    • 15.12.2020 05:37
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    'da etmek isteyen gencin hikayesi herkesi şoke etti! "Kimse yardım etmedi"

    'da bir genç köprüye çıkarak etmek istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri şahsı kararından vazgeçirmek istediler. Konuşmalar sonuç vermeyince itfaiye köprünün hemen altına branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polislerle konuşan kişinin intihar etme sebebi herkesi şoke etti.

    DHA
    İntihar nedeni şoke etti!

    İstanbul Kartal'da bir genç köprüye çıkarak intihar etmek istedi.

    Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri şahsı kararından vazgeçirmek istediler. Konuşmalar sonuç vermeyince itfaiye köprünün hemen altına branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polislerle konuşan kişinin intihar etme sebebi herkesi şoke etti.

    BABASI UZUN SÜRE TACİZ ETMİŞ


    Polisin tüm ikna çabalarına rağmen korkuluklardan inmeyen genç, "Babasının çocukluğundan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ama kimsenin kendisine yardımcı olmadığını" söyleyerek uzun süre direndi.

    Bu sırada itfaiye ekipleri köprünün altında branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi de hazır bekledi. E. T. ile konuşmaya devam eden polisler, yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan çekip aldı.

    Kurtarılan E. T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
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    Haberler Güncel İstanbul Kartal'da intihar etmek isteyen gencin hikayesi herkesi şoke etti! "Kimse yardım etmedi"