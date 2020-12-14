Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? esinav.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Geçen hafta yapılan açıklamaya göre, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, izleyen haftalardaki özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarının saat 11.00'de 8 kursiyerle sınırlı olmak kaydı ile yapılacak. Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ise saat 12.00'de başlatılacak şekilde planlanacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET ALMAK İSTEYENLER İÇİN ONLİNE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı. Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.