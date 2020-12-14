21 Aralık 2020 elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık’ta ne olacak? NASA 21 Aralık komplo teorileri!

21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya geleceği ve tek yıldız gibi parlayacağı günde kimilerine göre elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca bu olayın burçları etkilemesi bekleniyor.

21 ARALIK'TA NELER OLACAK?

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.