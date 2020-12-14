14 Aralık koronavirüs tablosu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinin gelmesiyle beraber vakalardaki son durum merak konusu oluyor. Dünkü tabloya göre, güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti. Peki, 14 Aralık korona tablosu son durum nedir? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü ölüm sayısı kaç? İşte son gelişmeler

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 14 Aralık vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen dakikalarda açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.