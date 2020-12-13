Tezkere Meclis’te

Türkiye, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yanında yer aldı. Meşru hükümetin desteğiyle Mehmetçik, yüzyıl sonra Libya'da göreve başladı. Mehmetçik'in görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'e yollandı.
İRAN'A SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün İranlı mevkidaşı Zarif'le telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşmanın bahane olduğunu söyledi. Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu anlattı.
TAMAMEN YOK EDERİZ
Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan'ın Hadrut Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Ermenilerin bazı terör eylemleri gerçekleştirildiğini söyledi: Bu sefer onları tamamen yok ederiz.
MACRON'UN DEMOKRASİSİ
Fransa lideri Macron, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye 'Fransız Legion d'honneur' onur nişanını verdi. İngiliz İndependent gazetesi, nişan törenine Fransız gazetecilerin davet edilmediğini ve Paris yönetiminin buna sıcak bakmadığını söyledi.
ANLAŞMAYA KARŞIYDI
İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikast sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Hamid Fahrizade şunları söyledi: Nükleer anlaşmaya karşıydı, babamın anlaşmayı desteklediğini hiç görmedim.
CEVAP VER ANDREW
ABD'nin kara kutusu milyarder işadamı Jeff Epstein, pedofili skandalıyla tanındı. Cezaevinde kendini astı. Eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell tutuklandı. Prens Andrew de cinsel istismar suçlamalarının hedefinde yer aldı.
O dönem 17 yaşında olan Virgina Roberts ile Maxwell'in evinde çektirdiği samimi fotoğraf şüphe topladı! Roberts, evin banyosunda cinsel istismara uğradığını anlattı.
İngiliz basını, dün bir kez daha prensi hedef aldı: İfadeleri tutarsız.
KRALİYET TUTUMU
Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Düşes Kate Middleton, dün çocukları George, Charlotte ve Louis ile gösteriye gitti. Louis'in daha önce ağabeyi George'un giydiği 85 sterlinlik lacivert ceketi giymesi dikkat çekti.