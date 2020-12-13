Tezkere Meclis’te

İRAN'A SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün İranlı mevkidaşı Zarif'le telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşmanın bahane olduğunu söyledi. Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu anlattı.