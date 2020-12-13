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    • 13.12.2020 15:30
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    Taksim'de siren sesleri! Birçok semtten duyuldu, nedeni belli oldu

    ’un birçok semtinde duyulan siren sesleri büyük merak konusu olmuştu. da merak edilen seslerin için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.

    9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi.

    Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

    Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.
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    Haberler Güncel Taksim'de siren sesleri! Birçok semtten duyuldu, nedeni belli oldu