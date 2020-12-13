Hava çağı nedir, ne anlama geliyor? 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn buluşuyor, yeni bir çağ mı başlayacak?

Özellikle astolojiyi yakından takip edenler 21 Aralık'taki Jüpiter ve Satürn kavuşmasının hayattaki etkilerini merak ediyor ve araştırıyor. Hava çağı nedir, ne anlama geliyor? Jüpiter ve Satürn buluşuyor, yeni bir çağ mı başlayacak? Sorgulamaları da en çok yapılanlar arasında yer alıyor. Peki 2021'de bizleri neler bekliyor, hava çağı ne demek Jüpiter-Satürn kavuşumları dünyayı nasıl etkileyecek? Kötü olaylar mı yaşanacak? İşte ayrıntılar…
20 YILLIK YENİ BİR DÖNGÜ BAŞLIYOR!
Jüpiter ve Satürn her yirmi yılda bir hizalanır ve bunların birleşimi genellikle yeni yollar kökleşirken eski yaşam biçimlerinin yok olduğunu gösterir. Son Jüpiter-Satürn kavuşumları 1980 ve 2000 yıllarında gerçekleşti. 2020'nin sonunda odak noktasına gelen bu uyumla, kaçınılmaz büyük bir değişme doğru ilerliyoruz.
Bu Jüpiter-Satürn birleşimini özel kılan şey, son iki yüz yıldır bu kavuşumların toprak burçlarında meydana gelmesiydi ama yüzyıllar sonra Hava elementinde gerçekleşecek. Atmosferde bir şeyler değişecek ve sizler bir anlık bir aydınlanma ile yaşantınızda yeni yöntemler belirleyeceksiniz.
23 Aralık'taki üçüncü Mars-Plüton karesi, bazılarının 13 Ağustos ve 9 Ekim civarında yaşadığı olayların sonuçlanmalarını anlatabilir.
HAVA ÇAĞI NE DEMEK?
21 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile 200 yıllık Hava çağı başlayacak. Bir önceki Toprak çağı idi. Elementlerin yönlerle alakasına bakacak olursak da toprak KUZEY demektir. Ve gerçekten bu süreçte güç hep Kuzey ülkelerindeydi. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa gibi. NATO'nun bile adı aslında Kuzey Atlantik Operasyonu'dur. Fakat şimdi Hava çağı başlıyor ve hava da DOĞU demektir. Yani Çin, Rusya, Hindistan ve belki de Türkiye olur. Geçen sene Notre Dame Katedrali'nin yanması ile Ayasofya'nın açılması sembolik seviyede bu 200 yıllık Hava Çağının sembolleridir.
Bu iki gezegen de yavaş hareket eden gezegenler ve kavuşumlarını her zaman aynı yıl aralığında yapıyorlar. Jüpiter kendisi 12 yılda bir dönen bir gezegendir. Plüton ise ondan daha yavaş olduğu için kendi dönüşünü Jüpiter'e dayatıyor. Bu nedenle 12 yılda bir kavuşumları meydana geliyor. Fakat bu döngünün en önemli etkisi diğer kavuşumlarla beraber olmasıdır. Çünkü 36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüton döngüsü ve 20 yılda bir meydana gelen Jüpiter Satürn kavuşumu da var. Fakat bu sefer ki Satürn ve Plüton kavuşumu 20 yıldan daha uzun sürecek, çünkü element değiştiriyor. 200 yılda bir element değiştiriyor ve bu nedenle de 20 yıldan daha uzun sürecek. Bütün bu etkiler aslında 86.000 yılda bir olacak bir etkileşim oluyor.