Hava çağı nedir, ne anlama geliyor? 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn buluşuyor, yeni bir çağ mı başlayacak?

Bu iki gezegen de yavaş hareket eden gezegenler ve kavuşumlarını her zaman aynı yıl aralığında yapıyorlar. Jüpiter kendisi 12 yılda bir dönen bir gezegendir. Plüton ise ondan daha yavaş olduğu için kendi dönüşünü Jüpiter'e dayatıyor. Bu nedenle 12 yılda bir kavuşumları meydana geliyor. Fakat bu döngünün en önemli etkisi diğer kavuşumlarla beraber olmasıdır. Çünkü 36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüton döngüsü ve 20 yılda bir meydana gelen Jüpiter Satürn kavuşumu da var. Fakat bu sefer ki Satürn ve Plüton kavuşumu 20 yıldan daha uzun sürecek, çünkü element değiştiriyor. 200 yılda bir element değiştiriyor ve bu nedenle de 20 yıldan daha uzun sürecek. Bütün bu etkiler aslında 86.000 yılda bir olacak bir etkileşim oluyor.