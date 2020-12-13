Küçükçekmece Belediyesi, Uyumkent sitesinde yaşayanların kabusu oldu. Silivri depreminden sonra belediye gelip inceleme yapıp sağlam olduğunu beyan ettiği halde şimdi sitenin 'ağır hasarlı' olduğunu iddia etti. Site sakinlerinin yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayan Küçükçekmece Belediyesi, sitenin doğalgazını kesti. Onlarca aile kış gününde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. 6 gün boyunca tüm tepkilere rağmen belediye yetkilileri, süreci medyaya taşıyacaklarını söyledikleri gün doğalgazına kavuştu. Ancak zulüm yine bitmedi. Bu sefer sessiz kalan sitenin A bloğunu hedef aldılar. A bloğun doğalgazını kesen Belediye yetkilileri, bununla da kalmadı. Aileler, bebekleriyle soğukta yaşamak zorunda kalırken, bu kez de elektrikleri hedef aldı. Bir site sakini, "Bu yazı neticesinde şu an hepimizin elektrik abonelikleri iptal edildi. A bloktan karot örneği alınmamasına rağmen sanki bina hasarlı gibi davranıp zulüm uygulamalarına izin verilmemesi gerekiyor. Burnumuza pis kokular geliyor. Küçükçekmece Belediyesi'ne yakın bir inşaat şirketinin Uyumkent sitemizi yeni proje alanında gösterdiğini öğrendik. Yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Belediyenin bu insanlık dışı muamelesine sessiz kalmayacağız" dedi.

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