Dünya, COVİD-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitledi. Türkiye'nin yürüttüğü aşı politikasına bir destek de Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan geldi. Sancar, "Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım" dedi. Sosyal medyada kendi adı kullanılarak yapılan aşı karşıtı paylaşımlara ise şunları söyledi: Ayıp, günah...
FAHRETTİN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Koca, Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür etti: Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım.
ÇOK KARMAŞIK!
Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların karıştırılmasına karar verildi. Buna göre ilk olarak Rus aşısı Sputnik V ile Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşılar karıştırılacak.
KISSADAN HİSSE
Biontech'in sahibi Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci virüse karşı beklenen aşıyı geliştirdi. Şirketin hisseleri bir yılda tam 4 kat değerlendi. Geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sente yükseldi.
HIV PANİĞİ
Avustralya'da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) Coronavirüs aşı çalışmalarına başladı. Ancak deneklerde HIV virüsüne rastlandı. Hükümet, aşıdan vazgeçtiklerini açıkladı.
COVID-19 ACISI SONSUZ
Coronavirüs, genç yaşlı dinlemedi. Hem bizi, hem sevdiklerimizi tehdit etti. Dün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler, yürekleri titretti. Rize'de 15 kişilik Genç ailesinden 5 kişi, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç ile babası 49 yaşındaki babası Muhammet Genç vefat etti. 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç ile babası Ali Genç (58) yaşamını yitirdi. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53) hayatını kaybetti.
DAHA 25 YAŞINDAYDI
Tekirdağ'da 7 aylık hamile Gözde Demir (25), kısa süre önce Coronavirüs'e yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Dün, bebeği de kendisi de kurtarılamadı.
AH OĞLUM
Kütahya'dan gelen haber yürekleri yaktı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Serdar Mehmet Ay, Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, toprağa verilen gencin babası Mücahit Ay gözyaşlarını tutamadı.
BU ÖNLEMİ TUTTUK!
Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler artırıldı. İstanbul Üsküdar'da balık tutanların arasında en az 3 metre mesafe bırakıldı. Balıkçı Mehmet Şakir Ekin, "İyi oldu mesafe konması. Aşağı yukarı üç, dört kişi yan yanaydık" diyerek tedbirleden memnun olduğunu anlattı.
103 KERE MAŞALLAH
Mardin'de 103 yaşındaki Emine Tekin, Coronavirüs'e yakalandı. 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. 95 yıl önce de İspanyol gribini yenen Emine Nine, azmiyle gençleri kıskandırdı.
ÇOK YOĞUN
Vaka sayılarının arttığı Antalya'da tedbirler sıklaştırıldı. Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.
GARANTİNA
Virüsten korkan binlerce kişi, şehir hayatından kaçtı. Bursa Harmancık'ta yalnızca 4 kişinin yaşadığı Kocapınar Mahallesi'nin nüfusu 10 kat arttı! Muhtar Ramazan Çetiner, "Köyümüzde vaka çıkmadı. Çünkü maske ve mesafe kuralına çok dikkat ettik" açıklaması yaptı.
KARANTİNA
Kayseri Yahyalı'- nın Kapuzbaşı Mahallesi'nde kadınlar ekmek pişirmek için toplandı. Coronavirüs vakaları patladı. Köyde toplam hasta sayısı 72'ye çıktı.