COVID-19 ACISI SONSUZ



Coronavirüs, genç yaşlı dinlemedi. Hem bizi, hem sevdiklerimizi tehdit etti. Dün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler, yürekleri titretti. Rize'de 15 kişilik Genç ailesinden 5 kişi, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç ile babası 49 yaşındaki babası Muhammet Genç vefat etti. 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç ile babası Ali Genç (58) yaşamını yitirdi. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53) hayatını kaybetti.