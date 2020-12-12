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    • 12.12.2020 Gazete
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    ’de satılan marka montların fiyatı dudak uçuklattı

    Mağazalarında dünyaca ünlü markalara yer veren , bir kez daha nın diline düştü. marka montlar 54.950,00 TL ve 44.450,00 TL’den satışa çıktı. Kapış kapış satıldı. Stokta neredeyse mont kalmadı. Sosyal medya duruma el attı.

    Tom kazık!

    Mağazalarında dünyaca ünlü markalara yer veren , bir kez daha nın diline düştü. marka montlar 54.950,00 TL ve 44.450,00 TL'den satışa çıktı. Kapış kapış satıldı. Stokta neredeyse mont kalmadı. Sosyal medya duruma el attı.

    O paraya eski kasa Renault Symbol alınıp kaloriferiyle çok iyi şekilde ısınabilirsiniz. Yatırım tavsiyesidir.
    çarşısında replikası pazarlığa açık 225 TL'den alınabilir.
    O paraya 750 kg yün alınıp 3.000 adet kazak örer tanesi 30 TL'den satıp 45.000 TL de kar ederim.
    O parayla 4 bin milli piyango bileti alıp milyoner olabilirsiniz.
    Şuraya dikkat edin, o parayla 25 iphone 7 alınabilir.

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    Haberler Güncel Beymen’de satılan Tom Ford marka montların fiyatı dudak uçuklattı