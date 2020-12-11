SSB'den yapılan açıklamaya göre, Meltem Projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren 6 adet P-235 Deniz Karakol Uçağı, Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ediyor.