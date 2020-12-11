Karne verilecek mi? Tek sınav mı çift sınav mı yapılacak? Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Karne verilecek mi? Öğrenciler ve veliler karnelerin ve sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla öğrencilere karnelerin ne zaman verileceğine dair ipuçları verdi.
KARNE VERİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunurak, "22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'un açıklamalarının detayları şöyle:
Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.
Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.
4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.
Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.
EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu.