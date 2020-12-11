Karne verilecek mi? Tek sınav mı çift sınav mı yapılacak? Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Karne verilecek mi? Öğrenciler ve veliler karnelerin ve sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla öğrencilere karnelerin ne zaman verileceğine dair ipuçları verdi.

KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunurak, "22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.