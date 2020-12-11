SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında hafta sonu kısıtlamaları genişleyecek mi? Başkan Erdoğan noktayı koydu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü'ne katılmak için gittiği Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sürekli gündeme gelen hasta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamının genişlemesiyle de ilgili konuştu.
"BİLİM KURULUNUN DEDİĞİNE UYUYORUZ"
Başkan Erdoğan'ın seyahatine katılan gazetecilerden biri "Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor." sorusunu yöneltti.
Erdoğan ise soruya şu yanıtı verdi "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz."
"TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLİR Mİ?"
Bir başka gazeteci ise Başkan Erdoğan'a "Koronavirüs bulaşma sayıları yüksek seyrediyor. Tedbirleri gözden geçirme düşünceniz var mı?" sorusunu yöneltti.
Erdoğan'ın cevabı ise "Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabi biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız.
Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır.
Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; "evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok" diyorlar.
Bir de tabi zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum; özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır.
Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun." şeklinde oldu.