SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında hafta sonu kısıtlamaları genişleyecek mi? Başkan Erdoğan noktayı koydu

"BİLİM KURULUNUN DEDİĞİNE UYUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın seyahatine katılan gazetecilerden biri "Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor." sorusunu yöneltti.

Erdoğan ise soruya şu yanıtı verdi "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz."